Turull (Junts) exigeix a Sánchez, Illa i Collboni un "gir" ràpid en les polítiques d'habitatge

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 11 ago. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha exigit aquest dimarts al president del Govern central, Pedro Sánchez; al de la Generalitat, Salvador Illa, i a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, un "gir" ràpid en les polítiques d'habitatge.
"Cal un gir i ràpid abans que sigui irrevocable", ha dit en una publicació en 'X' recollida per Europa Press en la qual ha titllat de postureig les polítiques impulsades des de les tres administracions.
Ha afirmat que des de Junts estan "disposats sempre a oferir solucions des del diàleg amb tots els agents implicats. Solucions perquè vagin bé, no per quedar bé", i partint de la base, ha dit, que l'habitatge ha de ser pilar de l'Estat del benestar amb priorització pressupostària i d'acció política.
Així mateix, veu "necessari que la Generalitat exerceixi amb tota la determinació les competències exclusives que té en matèria d'habitatge i les faci respectar, deixant d'anar a remolc de les originalitats del Govern de l'Estat que ni les respecta".
PROPOSTES DE JUNTS
Solucions que passen, ha dit, per qüestions com "donar seguretat jurídica als petits propietaris"; seguretat i agilitat en el pagament de lloguers de manera automàtica per part de les administracions en cas d'impagament del llogater per raons de vulnerabilitat, i incentius fiscals a petits propietaris i a joves per facilitar l'accés a l'habitatge.
També ha defensat que la Generalitat promogui un "increment notable del parc públic d'habitatge" i l'agilitació de tota la normativa per a la producció d'habitatge protegit; ajudes a la rehabilitació, i recuperar i mobilitzar els habitatges de la Sareb.