Turull (Junts) exigeix que la Generalitat assumeixi la direcció de Rodalies i ho posi en mans de FGC

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 31, (EUROPA PRESS)
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha exigit aquest dissabte que la Generalitat assumeixi l'adreça del servei de Rodalies i ho posi en mans de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), en considerar que Renfe "no pot ser qui solucioni el problema" després de les incidències ferroviàries de les últimes setmanes.
Ho ha dit en declaracions en la 175 Fira de la Candelera de Molins de Rei (Barcelona), on Turull ha criticat la "incompetència del govern de l'Estat i de Catalunya" en la gestió de Rodalies, una situació que, al seu judici, ha suposat un segrest de la mobilitat i ha afectat a la seguretat dels usuaris.
En aquest context, ha fet una crida a la mobilització ciutadana: "Ja n'hi ha prou de tanta incompetència, ja n'hi ha prou de tanta renúncia".
Turull ha instat al Govern català a abandonar la "resignació" i, com a titular del servei, a rescatar la part del contracte amb Renfe i assumir l'adreça de Rodalies, delegant-la en FGC, que ha titllat textualment d'un operador de primer nivell.
"Renfe ha de marxar-se de Catalunya i el primer pas és que la Generalitat assumeixi l'adreça del servei", ha sostingut.
El dirigent de Junts ha criticat als socis d'investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa, ERC i Comuns, als quals ha acusat de mantenir un "pacte de la resignació i de la renúncia".
Turull ha defensat que existeix una alternativa basada en més ambició i no en la "submissió a Madrid", i ha insistit que Catalunya té actius i talent suficients per afrontar els reptes actuals, però no ho farà des de la resignació o buscant excuses en lloc de solucions, segons ell.
PRESSUPOSTOS A CATALUNYA
Finalment, sobre els pressupostos de la Generalitat, Turull ha afirmat que les propostes de Junts per defensar "sense complexos" a les classes mitjanes i treballadores són incompatibles amb els acords d'investidura d'Illa amb ERC i els Comuns.
Ha avisat que només un "gir de 180 graus" permetria obrir una negociació, i ha descartat el seu suport mentre el Govern impulsi polítiques que, al seu judici, empobreixen cada dia més a les classes mitjanes i treballadores.