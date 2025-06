Turull (Junts) espera "totes les explicacions" de Cerdán i apel·la a la presumpció d'innocència

Descarta una moció de censura i afirma que els independentistes ja van patir "condemnes mediàtiques"

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha dit que espera "totes les explicacions" del secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, un cop es conegui l'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil sobre ell, i ha apel·lat a la presumpció d'innocència en aquest cas, com en d'altres.

"Estic segur i vull pensar que quan aparegui oficialment aquest famós informe de l'UCO, estic segur que el senyor Santos Cerdán donarà totes les explicacions", ha dit en una roda de premsa aquest dijous.

Ha afirmat textualment que com més informació menys rumorologia hi haurà i que s'ha d'investigar tot el que calgui, respectant la presumpció d'innocència: "Molta gent de Junts hem estat víctimes de condemnes mediàtiques i policials i sabem per experiència pròpia com en moments com aquest és important defensar la presumpció d'innocència".

A parer seu, experiències com les que ara viu el PSOE "de filtracions d'informes, de condemnes policials i mediàtiques", els independentistes en podrien fer un màster perquè les han viscut en primera persona, també ell.

"Hem vist moltes escenes i moltes coses que el que es diu, el que es filtra, i el que apareix, tot és molt diferent. I després també hi ha el contingut dels informes. Jo no estic prejutjant res, però ho dic per experiència pròpia. Jo m'he adonat que Torrent està inspirat en personatges reals, i ho deixo aquí", ha afegit.

SUPLICATORI

Turull ha descartat valorar si Junts facilitaria un hipotètic suplicatori al Congrés i valorar futurs escenaris, però ha descartat participar en una moció de censura: "De la batalla campal aquesta entre el PP i el PSOE no hi participarem, ni d'una banda ni de l'altra".

"Si algú insinua una possible moció de censura amb el Partit Popular, ja ho hem dit moltes vegades que això és una fantasia. I després del que ha fet el Partit Popular en relació amb el català a Europa, suposo que serà una broma que algú es pugui arribar a imaginar que signem alguna cosa amb aquests senyors", ha valorat.

Tampoc no ha respost si veu necessari un avançament electoral en aquesta situació, i ha considerat que l'èxit de la legislatura dependrà del compliment del PSOE dels acords subscrits amb la seva formació.

"El suport en la governabilitat de l'Estat, com diu el mateix acord de Brussel·les, va en funció dels avenços. Estem en un moment en què ens va demanar el mediador internacional que esperàvem una mica després del que vam fer amb la qüestió de confiança perquè s'havien de produir coses. Quan hagi arribat el moment, des de Junts farem la valoració", ha expressat.