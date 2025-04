Turull (Junts) dona al PSOE fins abans d'estiu per aconseguir resultats: "Això no és indefinit"

Demana a Zapatero aclarir quin discurs defensa sobre el referèndum

BARCELONA, 18 abr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha donat al PSOE de termini fins abans de les vacances d'estiu per obtenir resultats i avenços concrets en qüestions que estan sobre la taula de negociació a Suïssa: "No posem una data, però el que és evident és que això no és indefinit".

"Si no és al maig és a principis de juny, però el que no podem fer és dir 'ja ho parlarem a l'octubre'. No, de cap de les maneres", ha dit en una entrevista a Europa Press, en la qual ha retret als socialistes que hi hagi bones intencions, expectatives i promeses, però no fets.

Després d'afirmar que les seves paraules són un recordatori al PSOE, ha desitjat que en un mes i mig o dos mesos --textualment-- hi hagi avenços en qüestions com l'oficialitat del català a Europa, l'aplicació de la llei d'amnistia i la culminació dels traspassos de competències, com les d'immigració: "Estan en números vermells i la situació, lluny de millorar, continua estancada de moment".

"No hi poden haver més excuses. Volem resultats i fets factibles, i no aquesta relaxació que, cada vegada que sembla que superem una situació, el PSOE es relaxa i ja està", ha afegit.

RETIRAR EL SUPORT AL PSOE

En cas que no hagi resultats, Turull ha deixat clar que deixaran de donar suport i estabilitat als socialistes: "Si tot continua com ara, estarem igual que en el moment que presentem la qüestió de confiança, en el sentit de dir: senyors, s'ha acabat la confiança i el crèdit".

Si han de retirar el seu suport al PSOE, ha assegurat que ho faran amb la consciència tranquil·la d'haver complert, "fins i tot més del que tocava", i afegeix que serà responsabilitat dels socialistes si volen continuar governant sense tenir la confiança de la majoria del Congrés.

"No serem ostatges d'una amnistia ni de l'acció prevaricadora de Llarenas i Marchenas", ha advertit el secretari general de Junts.

CATALÀ A EUROPA

Preguntat per quin és el primer assumpte que s'hauria de tancar, ha assenyalat que s'han de superar els que "cada vegada tenen més triennis d'antiguitat", i un és el de l'oficialitat del català a Europa, ha concretat.

També ha defensat la conveniència que hi hagi una reunió entre el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el líder de Junts, Carles Puigdemont, sense necessitat de posar terminis, però creu que permetria "analitzar i submergir" les possibilitats de l'acord que van signar.

ILLA VA "TARD"

No obstant això, opina que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja va "tard" per reunir-se amb Puigdemont i assegura que no ho farà fins que Sánchez l'hi autoritzi.

"Per tant, la reunió d'Illa amb el president Puigdemont crec que ja no és necessària perquè no mana ell. Ja va tard. Quan es va reunir amb tots els expresidents (de la Generalitat) és quan podria haver demostrat que tenia personalitat pròpia", ha retret.

AUTODETERMINACIÓ

Sobre quan preveu que a la taula de Suïssa comencin a negociar sobre el dret a l'autodeterminació, ha argumentat que no té sentit obrir aquesta carpeta si abans no han resolt les bases i les regles de joc de la primera fase.

En referència a les paraules de l'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero, que va manifestar que no és partidari d'un referèndum, Turull li ha replicat que és "incompatible el discurs de la defensa dels valors democràtics amb la no acceptació d'un referèndum quan el poble de Catalunya ho va fer".

Així, ha criticat que l'expresident afirmés que els referèndums divideixen la societat perquè, segons ell, les grans decisions polítiques d'una societat "s'han de prendre exercint la democràcia, i la millor fórmula que té una democràcia per exercir això és un referèndum".

DEMANA AL PSOE QUE S'ARREMANGUI

Per Turull, Zapatero hauria d'aclarir quin discurs defensa perquè "si defensa el reconeixement nacional de Catalunya hi ha un dret associat, que és el dret a l'autodeterminació".

Després de l'acord per al traspàs a Catalunya de competències en matèria d'immigració, ha instat també el PSOE a arremangar-se i implicar-se "tant com quan li interessa" que una llei seva tiri endavant.