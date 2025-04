Turull (Junts) dona al Govern central fins a finals de maig per complir els acords o no continuarà donant-li suport

"Si no es compleix l'acord de Brussel·les, nosaltres no continuarem donant suport al Govern central"

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat que el seu partit farà balanç a finals de maig de l'acord de Brussel·les amb el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez, i ha avisat que, si no es compleix, no li continuaran donant suport.

"Si no es compleix l'acord de Brussel·les, nosaltres no continuarem donant suport al Govern central", ha dit en una entrevista de La 1 recollida per Europa Press, en la qual ha reiterat el rebuig de Junts a participar o donar suport a una possible moció de censura.

Ha afirmat que ara mateix estan "a la pròrroga" que va demanar el mediador internacional, en al·lusió al fet que Junts va retirar la petició que Sánchez se sotmetés a una qüestió de confiança.

Els de Carles Puigdemont van accedir a retirar la petició de qüestió de confiança després que el mediador els demanés més temps perquè el Govern central pogués complir els acords.

AVISA EL PSOE

Turull ha recordat que l'acord de Brussel·les no era per "salvar" la legislatura, sinó per internar una resolució del conflicte polític a Catalunya, segons ell.

Ha avisat textualment que la valoració de Junts sobre el desenvolupament dels acords de Brussel·les és crítica, i ha afegit que si no hi ha avenços passarà "el que ha de passar".

APLICAR L'AMNISTIA

Turull ha dit que l'amnistia "no s'està aplicant" a Puigdemont, ha recordat que el català no és oficial a Europa, i ha instat a fer efectiu el traspàs de competències en immigració a Catalunya.

En relació amb l'amnistia, ha lamentat que ni el PSOE, ni Sánchez, ni el president de la Generalitat, Salvador Illa, apliquen l'amnistia política, perquè "no volen parlar" ni veure's amb Puigdemont.

Preguntat per si creu que hi haurà algun avenç fins a finals de maig, s'ha mostrat "molt escèptic" perquè, segons ell, sempre hi ha alguna excusa per part del PSOE.

PRESSUPOSTOS

Sobre la negociació dels pressupostos generals de l'Estat per a aquest any, Turull ha expressat que "no n'hi ha" perquè el PSOE sap que, fins que no acrediti el compliment dels acords, Junts no s'asseurà a negociar.

"Per què hem de negociar una cosa que acaba sent una estafa?", i ha afegit que els socialistes estan avisats des del 2023 que no hi haurà negociació fins que no s'acrediti l'execució del 100% o compensació del pressupost.

Segons ell, no només és "complicat" que hi hagi pressupostos generals de l'Estat per al 2025, sinó també per al 2026.