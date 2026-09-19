Turull (Junts) diu que Sánchez i Feijóo utilitzen Catalunya com a "escenari de les seves batalles campals"

Jordi Martí critica que el govern de Collboni "es dedica a fer publicitat"
BARCELONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha criticat que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitin Catalunya aquest diumenge "per utilitzar-la d'escenari de les seves batalles campals".
"Venen aquí a fer teatre. Venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya", ha dit aquest dissabte en declaracions als mitjans, amb el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, Jordi Martí, des del barri de Sants.
Turull ha afirmat que només les forces polítiques d'"obediència estrictament catalana" defensen els interessos dels catalans i ha posat d'exemple la millora de condicions per accedir a la llei de la dependència.
Per això, ha dit que tots dos líders polítics podrien estalviar-se la visita a Gavà i Badalona d'aquest cap de setmana: "Amb l'única cosa que es posaran d'acord és que al final els plats trencats, al final la festa, entre cometes, sempre la pagui Catalunya".
A més, ha asseverat que el líder de Vox, Santiago Abascal, ha visitat aquest divendres Catalunya per "inocular l'odi entre els ciutadans" i ha emfatitzat que, per això, no és benvingut.
JUNTS A BARCELONA
Junts ha dut a terme aquest dissabte una acció a Barcelona amb la qual ha expressat la seva voluntat de donar a la ciutat "la capitalitat de Catalunya que mereix i no ser una capital de segona", ha subratllat Turull.
Martí ha afirmat que el govern de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, és un govern feble que "es dedica a fer publicitat i propaganda però que no resol els problemes de la ciutadania".
"Estem al carrer fent el que sabem fer, que és escoltar, principalment escoltar i estar prop de la gent per poder traslladar, poder produir les iniciatives i canvis que necessita Barcelona", ha explicat.
A més, ha recordat que Junts va guanyar les anteriors eleccions a l'Ajuntament i que "un pacte bastant fosc" va impedir el canvi que, segons ell, necessitava la ciutat, i ha destacat que el proper 7 d'octubre el partit presentarà en un acte obert a la ciutadania el projecte i els principals eixos de la futura campanya de Junts per Barcelona.
LLEI D'AMNISTIA
Preguntat pel recurs presentat per Carles Puigdemont en relació a la llei d'amnistia, Turull ha valorat que el que està fent el líder de Junts és "esgotar totes les possibilitats per buscar juticia".
"Hi ha uns jutges que respecte als independentistes no fan de jutges, fan de justiciers", ha criticat.