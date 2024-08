Turull (Junts) diu que Puigdemont va tornar el dimarts i que ha marxat a Waterloo (Bèlgica)

Explica que va decidir fugir davant d'un operatiu policial que "cada vegada era molt més agressiu"



BARCELONA, 9 ago. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha dit que l'expresident de la Generalitat va tornar el dimarts a Barcelona i que ha marxat a Waterloo (Bèlgica), on resideix des de l'1-O.

En una entrevista d'aquest divendres a Rac1 recollida per Europa Press, el dirigent 'juntaire' ha explicat que mentre que ell ha passat la nit a França, Puigdemont "ja feia hores que tirava cap amunt", referint-se al fet que ja es trobava de tornada a Bèlgica.

L'expresident català va tornar aquest dijous per pronunciar un discurs a Barcelona abans de celebrar-se la sessió d'investidura de Salvador Illa (PSC) com a president de la Generalitat, a la qual finalment no va assistir ni va emetre el seu vot, ja que no l'havia delegat.

En preguntar-li per la decisió de fugir després del seu discurs, Turull ha explicat que Puigdemont la va prendre com a resposta a un operatiu policial que "cada vegada era molt més agressiu", així com per respecte al cos de Mossos d'Esquadra, per evitar la imatge amb la seva detenció.

De totes maneres, preguntat per això ha puntualitzat que una de les opcions plantejades era que l'expresident entrés al Parlament i fos detingut, si bé es va prendre la decisió de fugir davant d'"un operatiu policial que no tenia cap tipus de proporció ni mesura".

CITACIÓ

Respecte a una possible citació per declarar per la seva suposada implicació en la fugida de Puigdemont, Turull ha negat haver rebut cap requeriment, si bé ha afirmat que en cas de ser citat, aniria a declarar.

"Jo no tinc cap citació, no tinc res. Però si a mi em diuen, escolta, vine aquí a explicar-nos, doncs aniré i explicaré el que pugui explicar", ha dit el secretari general 'juntaire'.