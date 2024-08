Turull (Junts) diu que Puigdemont va tornar el dimarts i que ha marxat a Waterloo (Bèlgica)

BARCELONA, 9 ago. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha dit que l'expresident de la Generalitat va tornar el dimarts a Barcelona i que ha tornat a Waterloo (Bèlgica), on resideix des de l'1-O.

En una entrevista d'aquest divendres a Rac1 recollida per Europa Press, el dirigent 'juntaire' ha explicat que mentre que ell ha passat la nit a França, Puigdemont "ja feia hores que tirava cap amunt", referint-se al fet que ja es trobava de tornada a Bèlgica.

L'expresident català va tornar aquest dijous per pronunciar un discurs a Barcelona abans de celebrar-se la sessió d'investidura de Salvador Illa (PSC) com a president de la Generalitat, a la qual finalment no va assistir ni va emetre el seu vot, ja que no l'havia delegat.