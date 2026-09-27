Turull (Junts) diu que Puigdemont tornarà a Catalunya "més com a president de país" que de partit

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Creu que "no està renyit parar els peus als fons voltor" i defensar a propietaris
BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat que el líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya "més com a president de país" que de partit, encara que ha dit que només el propi Puigdemont sap com serà la seva tornada si se li acaba aplicant l'amnistia.
En una entrevista concedida a 'Elnacional.cat' recollida per Europa Press aquest diumenge, ha assegurat que Puigdemont s'ha guanyat el dret que es respecti qualsevol dels escenaris que desitgi afrontar: "El president Puigdemont té la visió de dron, de tal com està Catalunya, de com a molts d'aquests problemes s'han abordat a Europa. Per tant, crec que el seu lideratge té més sentit que mai", ha remarcat.
Turull considera que la ciutadania valorarà a l'expresident com a "estadista", i afegeix que la seva tornada no tindrà relació amb canvis interns que es puguin produir en el si del partit perquè, diu, Puigdemont sap com s'estructura Junts i quina és la seva dinàmica.
"Espero que el retorn del president serveixi per reavivar aquesta autoestima per avançar. Autocrítica ja n'hem fet per avorrir", ha apuntat.
APLICACIÓ AMNISTIA
Sobre l'aplicació de la Llei d'Amnistia espera que el Tribunal Constitucional (TC) "obligui al Tribunal Suprem a complir la llei i als jutges a fer de jutges" perquè, assenyala, a Espanya hi ha jutges que fan més d'activistes polítics que de magistrats.
"El que ha de quedar clar és que si el TC diu que tots els condemnats han de ser amnistiats, doncs s'ha d'aplicar. Demanem al jutge Llarena que s'apliqui l'amnistia, no que aixequi l'ordre de detenció", ha dit en referència a la situació de Puigdemont.
En aquest sentit, ha expressat que esperen que la resolució sigui favorable, però adverteix que si per part del Tribunal Suprem "no hi ha l'agilitat que ha d'haver-hi" exploraran totes les vies legals dins i fora de l'Estat.
HABITATGE
Preguntat pel decret d'habitatge que Junts negocia amb el Govern central ha defensat que "no està renyit parar els peus als fons voltor en defensa del petit propietari" que, diu, és majoritari a Catalunya.
Ha sostingut que el seu partit està d'acord a posar fre als fons voltor, però demana donar "seguretat jurídica al propietari i a l'inquilí", i fer-ho a través de l'estímul fiscal i no de la penalització.
En aquest sentit, ha reclamat el desgravament de l'IRPF i estímuls fiscals en l'adquisició d'habitatge, a més d'augmentar el parc públic d'habitatge.
Sobre un acord amb el PSOE en aquest sentit ha assegurat que està a les seves mans però que ha vist "algunes declaracions d'alguns dirigents d'esquerres i els agradaria més que no hi hagi acord".
RELACIÓ AMB ALIANÇA CATALANA
Sobre la relació del seu partit amb Aliança Catalana (AC) i la situació de cara a les properes eleccions municipals ha negat que estiguin tenint problemes en alguns municipis per formar les seves llistes davant de la implantació d'AC: "Ho tenim millor orientat que en les últimes eleccions".
Turull ha advertit que "els partits que no porten molt interioritzat el municipalisme són els que a la primera ventada desapareixen".