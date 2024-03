Turull (Junts) diu que Puigdemont podrà tornar al juliol i serà candidat a les europees

BARCELONA, 7 març (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha augurat que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont podrà tornar a Catalunya al juliol, quan hagin passat dos mesos de l'aprovació de la llei d'amnistia --que situa a mitjans de maig--, i ha assegurat que serà el candidat del partit a les eleccions europees del pròxim 9 de juny.

En una entrevista d'aquest dijous a Rac 1 recollida per Europa Press, ha explicat que "si no hi ha cap daltabaix" tant Puigdemont com la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i els postconvergents Lluís Puig i Toni Comín haurien de tornar al llarg dels dos mesos que tindran els jutges per aplicar la llei.

En preguntar-li per les eleccions europees, ha afirmat que Puigdemont ha confirmat a Junts la seva candidatura: "La voluntat és que, si no ho ha expressat directament en els mitjans públics sí que ens ho ha expressat a nosaltres, serà el candidat".