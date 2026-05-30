Turull (Junts) diu que Illa no vol molestar Sánchez enmig d'un "femer judicial"

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, no vol molestar al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, enmig d'un "femer judicial i de corrupteles que envaeix l'Estat", tant del PSOE com del PP.
En la seva intervenció a la Convenció Municipalista de Junts, celebrada aquest dissabte a Vilafranca del Penedès (Barcelona), ha dit que Catalunya té un Govern de la Generalitat "pendent de com pot ajudar a Pedro Sánchez" perquè segueixi governant, fins i tot tenint una majoria parlamentària en contra en la Moncloa, assegura.
"Mentre a Catalunya els problemes van creixent i els patiments de la gent es van accentuant en molts àmbits, tenim un Govern que el seu frontispici i la seva línia d'acció és no molestar a Pedro Sánchez", ha apuntat.