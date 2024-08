Turull (Junts) diu que el Govern pot "fer bastant més" perquè s'apliqui l'Amnistia

BARCELONA, 12 ago. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que el Govern espanyol pot "fer bastant més" perquè s'apliqui la Llei d'Amnistia, després que aquest dilluns el ministre Óscar Puente hagi afirmat que l'Executiu de Pedro Sánchez ha fet, textualment, el que podia i el que havia de fer.

"L'Estat i el Govern de l'Estat tenen mecanismes per actuar jurídicament contra aquells jutges que han decidit no aplicar la llei a determinades persones", ha dit Turull en una roda de premsa a la seu del partit, en què ha apuntat a la Fiscalia i a l'Advocacia de l'Estat com a institucions que creu que poden actuar.

Així, ha replicat a Puente que el Govern espanyol sí pot fer més per complir l'Amnistia: "Quan tu saps que un jutge no aplica una llei que és molt clara, és un jutge que no està complint la llei".

JUNTS I EL GOVERN DE SÁNCHEZ

Preguntat pel paper de Junts en el Congrés respecte al Govern de Sánchez, Turull ha dit que en aquest moment no estan "pendents de si patirà o no patirà" Sánchez, sinó de rellançar el moviment independentista.

Així mateix, ha afirmat que una de les qüestions que tractarà Junts al congrés que ha convocat per a l'últim cap de setmana d'octubre serà "el plantejament general i com s'enfoca el tema de la mediació internacional" acordada amb el PSOE.