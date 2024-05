Turull (Junts) diu que aquest dijous és un molt mal dia pels jutges: "Ha valgut la pena"

BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat que aquest dijous és un molt mal dia pels jutges donada la probable aprovació de la Llei d'Amnistia, que afrontarà la seva darrera votació al Congrés: "És un molt mal dia per ells i és un gran dia pels independentistes. Haver mantingut la posició ha valgut la pena".

En declaracions a Catalunya Ràdio recollides per Europa Press, ha advertit que una vegada aprovada l'amnistia esperen "qualsevol cosa amb aquesta cúpula judicial", si bé ha apuntat que els jutges tenen l'oportunitat de refer-se del passat i començar a impartir justícia, textualment.

"Nosaltres els demanem que la prevaricació no sigui una opció. I que, per tant, si hi ha la voluntat del que s'aprova avui aquí, un text molt clar, doncs el que han de fer és aplicar-lo", ha afegit.

En preguntar-li per la tornada de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont una vegada aprovada la llei, ha dit que si el detinguessin significaria que els jutges "opten per la prevaricació, perquè seria una aplicació absolutament 'torticera'" de la llei.

I respecte a les intencions de la CUP explicades aquest dimecres per la seva candidata a les catalanes, Laia Estrada, d'impulsar una Presidència del Parlament independentista, ha indicat que "hauria de ser possible", si bé ha optat per mantenir silenci per respecte a les negociacions.