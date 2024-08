Turull (Junts) diu que alguns consellers d'Illa van "al costat de qui creuen que cotitza més"

BARCELONA, 11 ago. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha criticat aquest diumenge que alguns futurs consellers d'Illa "es mouen de costat a costat de qui creuen que 'cotitza' més a cada moment", en referència implícita a polítics que havien ocupat càrrecs en el passat sota les sigles d'un altre partit.

"Sorpresa cap. Hi ha un perfil de polítics que 'juguen a borsa', i es mouen al costat de qui creuen que 'cotitza' més en cada moment, i no es mouen pas per unes conviccions i uns principis polítics profunds. I en aquest nou govern n'hi ha més d'un i de dos", ha assegurat Turull en un missatge en el seu compte de X recollit per Europa Press.

Turull s'ha expressat així com a resposta a una notícia sobre l'elecció de l'exconseller d'Interior del Govern, Miquel Sàmper, com a nou conseller d'empresa i Treball, després que formés part de l'executiu de l'expresident Quim Torra (Junts).