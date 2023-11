Turull (Junts) destaca que el pacte amb el PSOE "assumeix per primer cop el diagnòstic del problema"

Creu que Junts va sortir del Govern "per coses que ara s'estan abanderant des d'ERC"



BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat que el pacte amb el PSOE és molt honest perquè cap dels partits renuncia als seus posicionaments i perquè "assumeix, per primer cop, el diagnòstic del problema".

"Hi ha una coincidència i el PSOE l'ha signat: on neix el problema. Neix el 1714 i en la lluita de la nació catalana per ser reconeguda i poder exercir els seus drets en plenitud", ha afirmat en una entrevista a 'eldiario.es', recollida per Europa Press aquest diumenge.

"Sé que hi pot haver molts independentistes escèptics, nosaltres els primers", ha dit Turull, que no obstant això ha destacat que l'acord recull els projectes que proposen tots dos partits, i ha apostat per intentar via mediació internacional aconseguir el que per ell és una ambició per al poble de Catalunya.

Preguntat per si amb l'amnistia es renuncia a la unilateralitat, ho ha negat i ha recordat que "ha de passar tots els filtres i hi ha un reconeixement del dret intern i internacional", afegint que el límit en un debat jurídic sobre la solució no ha de ser la Constitució, sinó el dret internacional.

"La unilateralitat és un dret que tota nació pot exercir, però és lògic que en una negociació s'actuï de manera bilateral. Si no es compleixen els acords, qualsevol de les parts està legitimada per actuar unilateralment", ha remarcat.

Per ell, durant "molts anys el Constitucional ha decorat jurídicament decisions polítiques dels governs", però ha afirmat que l'amnistia s'ha treballat des de l'absolut rigor jurídic i tenint en compte la normativa interna i la jurisprudència europea sobre les amnisties a diferents països.

Preguntat per si creu que hauria de demanar perdó per l'1-O, Turull ha respost: "Si la política es basa a demanar perdó, no s'avança. Hi ha coses que, com tot en la vida, podríem haver fet millor, però jo tinc la consciència absolutament tranquil·la".

"EL DIÀLEG NO POT SER L'ANESTÈSIA DE L'INDEPENDENTISME"

Ha insistit que l'estabilitat de la legislatura dependrà dels avanços i ha assenyalat que el "diàleg no pot ser l'anestèsia de l'independentisme, hi ha d'haver avanços", i ha considerat les dues o tres primeres reunions permetran veure si n'hi ha.

Si bé ha constatat que "el referèndum requerirà més temps i converses", el secretari general de Junts ha dit que hi ha d'haver avanços en les carpetes del reconeixement nacional de Catalunya i els límits de l'autogovern.

Ha afirmat que Junts va sortir del Govern "per coses que ara s'estan abanderant des d'ERC" i, preguntat per si hi haurà un pacte PSC-Junts a l'Ajuntament de Barcelona, ha dit que no sap si existeix diàleg en aquest sentit.

RETORN DE PUIGDEMONT

Preguntat per si s'atreveix a posar data al retorn de l'expresident català Carles Puigdemont, ha dit que no perquè hi ha "una cúpula judicial absolutament intimidatoria i desbocada", i sobre si creu que Puigdemont serà candidat a la Presidència de la Generalitat, ha contestat que en Junts hi ha unanimitat en què, si ell volgués, seria el candidat.

"Però no ens hem mogut en aquesta lògica. Per resoldre un conflicte històric, si ho fas en clau electoral és un fracàs anticipat", ha considerat.