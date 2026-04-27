Turull (Junts) després de l'exempció de Pujol per la seva deterioració cognitiva: "Volien escarni i venjança"

BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reaccionat a la decisió de l'Audiència Nacional d'eximir de responsabilitat penal l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, de 95 anys, per la seva deterioració cognitiva: "Ho sabien de sobres abans. Però volien escarni i venjança per tot el que simbolitza per a Catalunya i encarna el president Pujol".
En una anotació a X recollida per Europa Press aquest dilluns, Turull ha assegurat que "el mal ja està fet", després que l'exdirigent català s'hagi desplaçat a Madrid per sotmetre's a un altre reconeixement mèdic abans de ser eximit.
El president del tribunal ha precisat que, després de l'avaluació mèdica i d'una reunió dels membres del tribunal amb l'expresident, en presència del forense i de la defensa, s'ha acordat que Pujol quedés "fora del procediment".