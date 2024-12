Turull (Junts) descarta donar suport a una moció de censura de Feijóo a Sánchez: "És una fantasia"

Acusa el PSOE de practicar un discurs contradictori a Ginebra i a Madrid

BARCELONA, 10 des. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha descartat aquest dimarts donar suport a una possible moció de censura que presenti el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al president del Govern central, Pedro Sánchez: "És una fantasia".

"Si amb Sánchez no ens fiem, imagini's amb Feijóo. Si Feijóo presenta una moció de censura i espera el vot de Junts, ho he dit sempre, és una fantasia. No ho farem", ha subratllat en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

També ha rebutjat donar els vots de Junts en cas que el PP plantegés una moció de censura "instrumental" per arribar a La Moncloa i convocar eleccions posteriorment.

Tot això després que el president de Junts, Carles Puigdemont, anunciés dilluns que el seu grup al Congrés ha registrat una iniciativa perquè Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança, que calculen que es podria sotmetre a votació a finals de gener o principis de febrer.

VA PARLAR AMB SANTOS CERDÁN

Per Turull, que després va parlar amb el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, es tracta de saber si el president vol ser "al poder pel poder, tot i que vagi perdent votacions i votacions" o si compleix els compromisos adquirits en l'acord de Brussel·les.

Després de negar que estiguin en cap bloc i que la seva prioritat és defensar els interessos dels catalans, ha dit que primer han volgut activar la iniciativa al Congrés sobre la qüestió de confiança per saber si Sánchez està "per complir o per continuar incomplint el que va dir".

SI NO HI HA RESPOSTA DE SÁNCHEZ

En preguntar-li què passarà si no hi ha resposta d'aquí a mig any, ha respost: "Si no hi ha resposta sobre això d'aquí a mig any, nosaltres a la nostra, i això vol dir defensar cada punt i cada proposta".

I és que, ha apuntat, no tenen els vots necessaris per "tombar" Sánchez malgrat admetre que podrien ser decisius si donessin suport a una moció de censura del PP amb Vox, un escenari que no existeix i que suposaria fer política ficció, ha dit.

"Nosaltres, els sacrificis i les energies els gastem per ser menys dependents de l'Estat i per assolir la independència. No per si aquí hi ha Pedro Sánchez o el senyor Feijóo", ha puntualitzat.

"NO VA BÉ"

En fer un balanç de l'acord de Brussel·les, ha insistit que "no va bé" en relació amb el que havien acordat, i ha acusat el PSOE de fer un discurs diferent en la taula de negociació que tenen a Suïssa i a Madrid.

Tot i que veu qüestions orientades, considera que els socialistes practiquen cada vegada més un discurs contradictori: "Quan t'asseus a Ginebra no pots parlar de com resolem el conflicte i quan ets a l'Estat i a Catalunya dir que no hi ha conflicte polític".

"No pots dir que hi haurà un sistema de finançament propi per a Catalunya a Ginebra i en el congrés federal del PSOE parlar de singularitat i multilateralitat", ha afegit Turull, raó per la qual volen que Sánchez digui si manté els seus compromisos o admeti que han canviat.

Per això, ha avisat novament que si Sánchez no compleix amb l'acord de Brussel·les no tenen cap obligació de fer-li costat: "A més, l'acord de Brussel·les ho diu. L'estabilitat de la legislatura anirà en funció dels avenços".

PGE

També ha recalcat que no hi ha cap negociació oberta amb el PSOE per als pressupostos generals de l'Estat (PGE), i que els socialistes tampoc no l'han posat sobre la taula.

"Començarem a negociar quan s'acrediti que s'ha complert el que s'ha dit el 2024. O s'acredita que compleixen amb els PGE o no hi ha res a parlar", ha resolt.