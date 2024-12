Turull descarta donar suport a una moció de censura de Feijóo a Sánchez: "És una fantasia"

BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha descartat aquest dimarts donar suport a una possible moció de censura que presenti el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al president del Govern central, Pedro Sánchez: "És una fantasia".

"Si amb Sánchez no ens fiem, imagini's amb Feijóo. Si Feijóo presenta una moció de censura i espera el vot de Junts, ho he dit sempre, és una fantasia. No ho farem", ha subratllat en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Segons Turull, es tracta de saber si Sánchez vol ser "al poder pel poder, tot i que vagi perdent votacions i votacions", o si compleix els compromisos adquirits en l'acord de Brussel·les.