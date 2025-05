Turull (Junts) demana tenir "paciència i confiança" per aconseguir l'oficialitat del català a la UE

Critica que Illa marxés "a no sé què al Japó" mentre es decidia sobre l'oficialitat del català

BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha demanat tenir "paciència i confiança en les gestions" per aconseguir l'oficialitat del català a la Unió Europea, després que el Govern central retirés aquest dimarts la votació sobre aquesta oficialitat en el marc del Consell d'Assumptes Generals de la UE.

Així s'ha pronunciat aquest dimecres en un acte a Barcelona davant d'unes 300 persones, juntament amb el líder del partit en l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí; la portaveu del grup municipal, Neus Munté, i el diputat de Junts al Parlament i regidor a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Rius.

"Tingueu confiança. S'haurà de treballar amb molta discreció, sense cap tipus de postureig, sense quedar bé per aquí o per allà, sense veure qui la diu més grossa, qui s'apunta el tant", ha afirmat Turull, que ha afegit que Junts mira l'oficialitat del català com un tema generacional i no electoral.

Turull ha mostrat confiança en que finalment tiri endavant l'oficialitat "malgrat que hi hagi tants profetes del desànim, tants boicotejadors habituals com el PP", i ha celebrat que hi hagués països que per primera vegada van dir que no entenien als que s'oposaven a aquesta mesura, textualment.

També ha celebrat que aquest tema no s'ha retirat de l'ordre del dia sinó que s'ha posposat la votació, després del qual ha sostingut que aquest no és un tema senzill, "la diplomàcia és una cosa molt delicada", i ha insistit que s'està fent un treball discret.

CRÍTICA A ILLA

El dirigent de Junts ha criticat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hagi marxat "a no sé què al Japó" quan s'està decidint un fet tan transcendental per a la llengua catalana com la seva oficialitat en les institucions europees.

També ha retret que la lògica del Govern sigui "no molestar Madrid", i ha sostingut que l'Executiu català diu ser el 'Govern de tothom', però amb aquesta lògica de demanar permís, no són el 'Govern de ningú', textualment.

Turull ha apostat per donar resposta als reptes de Catalunya des d'una actitud positiva i ha assenyalat que Catalunya mai s'ha defensat des dels discursos d'odi: "Nosaltres mai ens equivocarem d'adversari. Un independentista, pensi el que pensi, mai serà el nostre adversari", ha subratllat.

TORNAR A GUANYAR A BARCELONA

Per la seva banda, Jordi Martí ha defensat tornar a guanyar les eleccions a Barcelona i tornar a governar, i ha criticat que l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, segueixi "amb l'obsessió dels tripartits de facto", després del qual ha assenyalat que tindrà a Junts fent-li front.

Munté ha defensat la necessitat d'enfortir la classe mitjana a Barcelona, ja que considera que s'ha fet més petita "a força de no parar-li atenció" per part del govern de la ciutat, i ha alertat que això incrementa el risc que apareguin populismes.

Finalment, Josep Rius ha erigit a Junts com l'alternativa a un Govern que "governa sectorialment amb Comuns i ERC i nacionalment amb Junts i Vox", i ha defensat que el seu partit és l'única alternativa a executius en solitari i febles, en les seves paraules.