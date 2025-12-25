Turull (Junts) demana seguir el "camí" de Macià i Fabra per aconseguir la independència

LORENA SOPENA-EUROPA PRESS
BARCELONA 25 des. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha instat aquest dijous a seguir "el camí i l'acció" de l'ex-president de la Generalitat republicana, Francesc Macià, i del gramàtic Pompeu Fabra per aconseguir una Catalunya políticament lliure, textualment.
Ho ha dit aquest dijous en el cementiri barceloní de Montjuïc durant l'ofrena anual davant de la tomba de Macià, que va morir el dia de Nadal de 1933, i on ha recordat que segueixen a l' "exili" l'ex-president de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.
Ha assegurat que Junts no celebra el Dia de la Constitució el 6 de desembre, sinó que el 1932 Macià "va tornar a constituir el Parlament de Catalunya", i ha afegit que tant Macià com Fabra són pilars bàsics del projecte del seu partit per a Catalunya.