Turull (Junts) demana una "rectificació" a Illa i rebaixar la pressió fiscal davant del context global

Critica que el Govern central pretén "privatitzar l'escut social" amb les mesures anticrisi
BARCELONA, 21 març (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha demanat una "rectificació" al president de la Generalitat, Salvador Illa, i que entre les mesures per fer front a la situació global, marcada pel conflicte a Orient Mitjà, hi hagi una rebaixa de la pressió fiscal per als catalans.
En declaracions als mitjans des de Viladecavalls (Barcelona), on ha participat en unes jornades de treball municipalista amb representants de la Vegueria de les comarques de Barcelona, ha defensat que gràcies a la insistència de Junts a Madrid s'ha aconseguit la rebaixa de preus de la gasolina, el gas i l'electricitat, i ha afirmat que Illa ha de "plantar-se a Madrid per defensar els interessos dels catalans".
Ha assegurat que Catalunya té recursos per fer unes polítiques fiscals que, diu, deixin d'ofegar a les classes mitjanes i treballadores, especialment en referència a l'IRPF: "Per això nosaltres demanem al president Illa que faci aquesta rectificació, que no ens faci passar més episodis de vergonya", ha apuntat.
"Si el president de la Generalitat fes de president de la Generalitat i no de majordom de la Moncloa segur que podria ser més beneficiós per als catalans", ha assenyalat.
MESURES ANTICRISI DEL GOVERN
Preguntat pel paquet de mesures anticrisi anunciat pel Govern davant de la guerra a Iran, ha afirmat que el que no pot fer l'Executiu és "pretendre privatitzar l'escut social" i ha afegit que ha de ser el Govern qui assumeixi els costos de les polítiques socials, i ha demanat que es deixin d'ofegar al petit propietari i de jugar amb les persones vulnerables.
En referència a l'habitatge, ha reclamat que "deixin d'accelerar en aquelles polítiques que han demostrat que el problema de l'habitatge, lluny de solucionar-se, s'ha complicat cada vegada més".
"Per tant, nosaltres, totes aquelles mesures que vagin a donar oxigen a les classes mitjanes i treballadores, a la petita i mitja empresa, tindrà el nostre suport", ha sentenciat.
D'altra banda, ha titllat de "postureig" la posició dels ministres de Sumar abans del Consell de Ministres extraordinari d'aquest divendres, i ha assenyalat que el paquet de mesures anunciat i la baixada de preus són per parar el cop, però considera que no és suficient.