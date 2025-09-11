Turull (Junts) demana mobilització per aconseguir la independència: "Hi ha més motius que mai"

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha cridat aquest dijous a la mobilització en la Diada d'aquest any per culminar el que es va votar l'1-O i aconseguir la independència: "Hi ha més motius que mai".
"Catalunya necessita un estat propi, no un estat en contra. Un estat propi que la defensi i no un estat en contra que l'ataqui. Als catalans ens urgeix tenir un estat propi i no un estat que ens empobreix per la via de l'espoli", ha sostingut en declaracions als mitjans després de l'ofrena floral del seu partit al monument Rafael de Casanova.
A més de lamentar que en la Diada d'aquest any no puguin estar de nou l'ex-president de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, ha criticat que l'estat, a través dels tribunals, també intenti "atacar el nervi de la nació, com és la llengua catalana".