Turull (Junts) demana a l'independentisme una reflexió: "El conflicte amb l'Estat no s'ha aturat"

BARCELONA, 28 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reclamat aquest dimecres un altre cop a l'independentisme una reflexió perquè "el conflicte amb l'Estat no s'ha aturat, i qui ho recorda és l'Estat i totes les seves estructures".

Així ho ha manifestat després d'anar a fer costat a l'exconseller d'Interior Miquel Buch a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), on el jutgen per presumptament designar un mosso com a càrrec de confiança perquè escortés l'expresident del Govern Puigdemont a l'estranger després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

"Allà on no poden arribar amb les urnes, hi arriben amb les togues", ha lamentat Turull, que veu en Buch un altre cas de persecució de l'independentisme, en les seves paraules.

Segons Turull, serà el sisè judici que l'exconseller té obert pel seu compromís amb l'1-O, per la qual cosa ha lamentat que pateixin una "rejudicialització".

"Hi ha qui ens espanta dient què passarà amb els independentistes quan arribin el PP i Vox. Ja veiem què ens està passant als independentistes amb el govern més progressista que hi ha a l'Estat", ha destacat.