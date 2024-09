Turull demana a l'Estat defensar l'aplicació de l'amnistia: "Ha d'actuar i rebel·lar-se"

Assegura no estar "gens còmode" amb el nomenament de Trapero com a director general dels Mossos

BARCELONA, 3 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha instat l'Estat a defensar la llei d'amnistia després del rebuig dels jutges a aplicar-la: "L'Estat no pot mirar cap a una altra banda, ha d'actuar i rebel·lar-se".

En una entrevista d'aquest dimarts a TV3 recollida per Europa Press, ha considerat que la cúpula judicial està duent a terme una "ocupació de l'espai polític" davant la qual l'Estat té prou recursos per plantar-se, textualment.

El dirigent independentista també ha demanat actuar davant el possible "retard judicial exprés" del recurs presentat arran de la no aplicació de l'amnistia a diversos independentistes ja que, a parer seu, amb aquesta demora s'estaria evitant portar el cas al Tribunal Constitucional.

"GENS CÒMODE" AMB TRAPERO

En preguntar-li pel nomenament del major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero com a nou director general de la policia catalana, ha assegurat que no el fa sentir còmode: "Jo, personalment, no estaré gens còmode. Perquè una persona que va venir al nostre judici a fer-nos mal i a dir coses que no eren veritat, no és la persona que jo crec que hagi d'estar al capdavant de la policia".

Ha afirmat que Junts creu que és un "error" polític que un alt comandament dels Mossos ocupi la direcció general ja que, quan algú ha de tornar al lloc d'on ve, moltes decisions que poden ser complicades no les prens com hauries de fer, en les seves paraules.