Turull demana a Illa rectificar els comptes i abaixar la pressió fiscal

També defensa revisar l'impost d'activitats econòmiques i el de societats
BARCELONA, 13 març (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha demanat aquest divendres al president de la Generalitat, Salvador Illa, que rectifiqui els pressupostos i els actualitzi a la nova realitat derivada de la guerra de l'Orient Mitjà, i que aprofiti per baixar la pressió fiscal deflactant l'IRPF i suprimint successions.
"Illa ha de rectificar els seus pressupostos, que basen l'increment de la recaptació en el manteniment de la pressió fiscal i en la desmesurada de l'IRPF. Si no hi ha mesures correctores en aquest sentit continuarem anant com més va pitjor en l'empobriment de les classes mitjanes i treballadores", ha avisat en la clausura d'unes jornades celebrades pel partit centrades en la fiscalitat.
Per Turull, cal revisar i modificar el sistema d'impostos en els quals la Generalitat té capacitat normativa: "Mentre no es corregeixi el dèficit fiscal de Catalunya i no pugui administrar els seus recursos, i per impedir que hi hagi una doble penalització als catalans, caldrà una reducció justa d'impostos".
Un dels que urgeix, segons ell, és l'IRPF a les rendes més baixes i sobretot la deflactación per trams, i també la supressió de l'impost de successions: "Heretar l'esforç d'una vida no pot ser un càstig fiscal", ha subratllat.
També ha defensat revisar l'impost d'activitats econòmiques, i adaptar les fórmules de càlcul a la nova realitat econòmica, i "regular millor" els que afecten les empreses com el de societats.
Una altra de les mesures que defensen és facilitar la deducció de determinats despeses dels autònoms i brindar una fiscalitat més progressiva, a més de reconsiderar la fiscalitat de les pensions, entre d'altres.
A més, ha reclamat tenir "un IPC català" i que les pensions i el salari mínim interprofessional estiguin adaptats al cost de la vida, després de lamentar que no hi hagi un front comú dels partits per defensar-ho, tampoc per part de PSC i els Comuns.
"Cal plantar-se davant la voracitat fiscal del Govern i Hisenda, que fins i tot ens diu que hem de declarar pels bizum quan fem un regal d'aniversari, posant sota sospita qualsevol donació per minúscula que sigui", ha exclamat.
Després de les jornades, Turull ha explicat que tenen 22 mesures que aquest mateix divendres presentaran en la cimera convocada per Illa amb els partits al Palau de la Generalitat per abordar les mesures a prendre arran de la guerra a l'Orient Mitjà.
"Davant el que està passant no podem tenir un Govern contemplatiu o en espera de veure que ens diu Madrid", ha recalcat el secretari general de Junts, que ha defensat la necessitat que Catalunya pugui decidir sobre tots els seus recursos.