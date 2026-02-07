Turull (Junts) demana al Govern que "triï entre Renfe o servir als ciutadans"

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha demanat al Govern que "triï entre Renfe o servir als ciutadans" i ha defensat que Renfe ha de marxar-se de Catalunya perquè la Generalitat assumeixi la titularitat de Rodalies, en les seves paraules.
Així ho ha dit en declaracions als mitjans abans de la manifestació convocada aquest dissabte al migdia a Barcelona per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i el Consell de la República (CdRep) per la situació de Rodalies, on ha insistit a demanar la dimissió del Ministre de Transports, Óscar Puente, i la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque: "Demanem que hi hagi conseqüències polítiques com el primer gest cap als ciutadans que pateixen tot això".
"La incompetència, la desinformació i la deixadesa, tot això no pot tenir premi", ha afegit, i ha afirmat que les manifestacions d'aquest dissabte a Barcelona són l'expressió d'un clam transversal i unànime, textualment.