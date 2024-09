Turull (Junts) demana al Govern "tota l'ambició" per aconseguir la gestió de l'Aeroport de Barcelona

LLEIDA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha demanat aquest divendres al Govern "tota l'ambició" per aconseguir que la Generalitat gestioni l'Aeroport de Barcelona-el Prat.

Ho ha dit en una atenció als mitjans durant una visita a la Fira de Sant Miquel de Lleida, després de preguntar-li per la proposta del Govern de traslladar les aus de la Ricarda per "optimitzar" l'aeroport.

El secretari de Transició Ecològica de la Generalitat, Jordi Sargatal, ha opinat aquest divendres que "optimitzar" l'Aeroport de Barcelona-el Prat obligarà a traslladar les aus de la Ricarda, però ha assegurat que podran millorar el seu benestar respecte a com estan actualment.

Per Turull, és prioritari que la Generalitat gestioni el Prat perquè aquest aeroport "no sigui un hub més" de l'Aeroport de Barajas, a Madrid, tot i que ha dit que es miraran la proposta del Govern.

"Hem de començar per aquí perquè, si no, ens estem fixant en el dit i no mirem la lluna", ha afegit.

Ha insistit que el repte que té la Generalitat és poder gestionar l'aeroport: "La dinàmica econòmica de Catalunya es mereix tenir una gestió pròpia de l'aeroport".