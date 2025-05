Turull demana al Govern central una "decisió política" i no autoritzar l'OPA al Sabadell

El conseller de Junts no va emetre un vot particular per poder introduir elements que la permetin bloquejar

BARCELONA, 2 maig (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reclamat aquest divendres al Govern central que prengui una "decisió política" i no autoritzi l'oferta pública d'adquisició (OPA) de BBVA a Banc Sabadell.

"Ara és el moment de la política, i en el moment de la política s'ha de prendre una decisió. La decisió que nosaltres demanem que es prengui és que no s'autoritzi aquesta OPA. Hi ha un fonament jurídic, hi ha una part legal, perquè el Govern de l'Estat prengui aquesta decisió", ha expressat en unes declaracions als mitjans.

Ha sostingut que l'OPA és perjudicial per a Catalunya i, preguntat el motiu pel qual el conseller de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) proposat per Junts, Pere Soler, no va emetre un vot particular en aquest sentit en l'informe de dimecres, ha assegurat que era la manera d'introduir condicions que permeten al Govern central bloquejar l'operació.

"Si hi hagués votat en contra, hauria quedat amb un vot en contra, però això que s'ha aconseguit introduir en l'informe dona empara legal, per l'excepcionalitat que consti en l'informe que s'ha aprovat per unanimitat que existeixen greus problemes de competència a Catalunya. Això no hi seria", ha explicat.

EMPARA LEGAL

Segons ell, l'informe de competència ha de tenir paràmetres absolutament tècnics i no es pot posicionar sobre els llocs de feina o altres temes d'interès general, per la qual cosa ha demanat respondre-hi amb "excepcionalitat".

"No li correspon dir el que és l'interès general, ens correspon als polítics. Nosaltres no ens refugiarem en tècnics. Nosaltres ens hem de mullar políticament, i hi ha empara legal perquè aquesta OPA no s'autoritzi. L'informe ho permet", ha valorat.

CONSEQÜÈNCIES

Preguntat per si hi haurà conseqüències polítiques pel fet que no es bloquegi l'operació per part del Consell de Ministres, ha assegurat que no negocien a través dels mitjans de comunicació ni fan "grans amenaces".

A més, ha garantit al Govern central el suport del seu partit a l'eventual desautorització, "com el de tants altres grups que ja l'han manifestat", i ha assegurat que ara mateix la decisió és política perquè, a la llum de les recomanacions que hauria introduït Soler, té empara legal.

"Amb l'informe que s'ha aprovat, el Govern de l'Estat té mecanismes, té empara legal per poder-se posar en contra i que no tiri endavant aquesta OPA. Per tant, clar i català, sense matisos, nosaltres estem en contra que s'autoritzi aquesta OPA"

SALVADOR ILLA

Turull també s'ha referit al president de la Generalitat, Salvador Illa, a qui ha demanat que no esperi a veure què n'opina el president del Govern central, Pedro Sánchez, i es posicioni en una qüestió que considera que té un "gran consens" a Catalunya.

"Qui falta que es posicioni claríssimament, nítidament? El president Illa. Per què? Quina justificació ha donat? Esperem a veure què diu Madrid. Home, no. Home, no. Liderar vol dir; ei, això és prejudicial per a Catalunya", ha dit.

EFECTES EN L'ECONOMIA

Segons Turull, si l'operació tira endavant, serà perjudicial per a Catalunya: "Afecta greument la competència al territori català perquè, a mig i llarg termini, pot afectar molt l'accés al crèdit de la petita, mitjana i microempresa, que és el gran motor de l'economia catalana"

Ha afirmat que Catalunya "no es pot permetre perdre un banc més" després de l'experiència de les caixes d'estalvis durant la crisi del 2008, i que la situació geopolítica actual reforça la seva oposició en l'operació.

"No és una decisió d'ara. Això ja va sortir fa un any i allà ja ens vam manifestar, i ens hem anat manifestant sempre. Això ho sap tothom, ho saben totes les parts. Ho sap el Sabadell, ho sap BBVA, ho sap el Govern de l'Estat, ho sap el PSOE, ho sap tothom", ha conclòs.