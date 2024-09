Turull (Junts) demana a ERC "una disculpa i explicacions" per l'estructura B del partit

BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha demanat a ERC "una disculpa i explicacions" per l'estructura B de la qual disposava el partit per impulsar campanyes d'activisme, i ha reivindicat que és fals que tots els partits en tinguin, textualment.

En una entrevista d'aquest dimarts a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha retret als republicans que, repassant totes les accions de la seva estructura B, "bàsicament es concentren contra Junts per Catalunya o contra persones i dirigents de Junts".

Per això, ha exigit a ERC una disculpa directa a Junts per les accions empreses contra ells, entre les quals ha situat l'enviament de rams de flors i mariachis a la seu del partit o la distribució de cartells sobre l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont o sobre la presidenta de Junts, Laura Borràs, durant el judici per fraccionar contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC.

D'aquesta manera, ha insistit que el màxim responsable d'ERC --en aquests moments, la seva secretària general Marta Rovira-- hauria de disculpar-se davant de Junts, i els ha atribuït haver "enverinat" les converses independentistes amb aquestes accions.

"Quan algú es dedica a ser molt afectuós i comprensiu amb el PSOE i a tenir una estructura B contra una altra força independentista, això no genera el millor ambient", ha afegit Turull, que també ha expressat màxim respecte pel procés congressual dels republicans.