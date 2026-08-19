Turull (Junts) demana combatre l'extrema dreta per "salvar la nació" i fer-ho sense tacticisme

BARCELONA, 19 ago. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha fet una crida a combatre a l'extrema dreta per "salvar la nació", i ha assegurat que s'ha de fer sense tacticisme partidista, ja que considera que això només serviria com una cura pal·liativa.
"Encara que alguns ho voldrien així, la batalla contra la ultradreta no és una batalla ideològica per aconseguir una supremacia, una hegemonia electoral", ha subratllat Turull aquest dimecres en una conferència en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent (França).
El número dos de Junts ha sostingut que a l'extrema dreta es combat "amb valors" com la llibertat, la democràcia, la tolerància, la fraternitat, la cohesió social, l'esforç personal i el progrés, ha enumerat.
En declaracions posteriors a la conferència, Turull ha criticat als representants polítics que intenten distreure a Junts perquè mirin "cap a una determinada formació política", en al·lusió a Aliança Catalana (AC), i ha subratllat que en el seu partit estan concentrats a ser l'alternativa al Govern de Salvador Illa, després de la qual cosa ha acusat a ERC de ser una crossa de l'Executiu català.
EL REPTE DE LA IMMIGRACIÓ
Davant del repte migratori, ha apel·lat als valors del catalanisme polític, i ha defensat que aquest no s'ha construït "mai, per moltes dificultats que hi hagi hagut, a força d'assenyalar la gent, a força de dividir a la gent, a força de rebutjar col·lectius".
El número dos de Junts també ha sostingut que l'adversari de l'independentisme no està dins de Catalunya, sinó que "és l'Estat espanyol".
"Ara, dins de Catalunya tenim molt de feina perquè no hi hagi tensió, perquè Catalunya pot assumir la immigració que pot assumir", ha afirmat Turull, que ha afegit que no pot ser que creixi la població, però no els recursos per atendre els serveis públics i els reptes d'aquesta població.
Ha tornat a reclamar que Catalunya tingui eines en matèria d'immigració, i ha reiterat que tornaran a presentar al Congrés la proposició de llei per a la delegació de competències en matèria d'immigració a la Generalitat, encara que no ha detallat el calendari en què ho faran.
Tampoc ha detallat quan podrà tornar a Catalunya el líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i ha afegit que la pregunta no és quan podrà tornar, sinó "quant permetrà l'Estat espanyol que hi hagi uns jutges que estan prevaricant i s'han rebel·lat contra el poder legislatiu", en al·lusió a la no aplicació de la Llei d'Amnistia.
DEBAT ESTÈRIL
El dirigent de Junts ha defensat la "unitat de l'independentisme sense uniformitat", i ha lamentat que aquest moviment ha patit un debat en els últims anys sobre la unitat, que considera que ha estat estèril.
"S'ha confós la unitat necessària, la unitat d'objectiu, la unitat estratègica en moments decisius, amb una uniformitat impossible i indesitjable", ha sostingut Turull, que ha reivindicat la pluralitat com una fortalesa i no com una feblesa, però ha puntualitzat que s'ha de gestionar aquesta diversitat amb maduresa.