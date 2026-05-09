Turull (Junts) demana el cessament de Parlon i Niubó per "posar espies" en reunions de professors

Critica que el Govern està "fent aigües per tot arreu"
BARCELONA, 9 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha demanat el cessament de la consellera d'Educació i Formació professional de la Generalitat, Esther Niubó, i la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, per "posar espies" en reunions de professors, en referència a la infiltració d'agents de paisà del Mossos d'Esquadra en una assemblea docent a Barcelona.
En declaracions als mitjans des del Mercat del Clot de Barcelona aquest dissabte, ha dit que aquest episodi no es pot repetir i fa falta un "missatge molt clar" de respecte a les llibertats fonamentals que, sosté, s'han de respectar sense excuses.
"Això no té precedents en una democràcia, que hi hagi policies infiltrats en reunions de mestres", ha afegit, i ha assegurat que això és una cosa que només fan les dictadures, per la qual cosa, assenyala, a l'executiu se li està escapant de les mans la situació.
Així, ha criticat que Parlon hagi "justificat" aquesta acció i ha afirmat que és necessari un canvi radical i, en referència al sector educatiu, ha lamentat que el Govern, sosté, no està negociant ni escoltant les reclamacions dels docents.
A més, ha subratllat que en les últimes setmanes hi ha hagut "greus problemes de seguretat als carrers de Catalunya" i ha defensat que els Mossos han d'estar als carrers perquè aquells que volen delinquir sentin la pressió de la policia.
SÍLVIA PANEQUE
D'altra banda, Turull ha insistit a demanar la dimissió de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, per la gestió de Rodalies, després del descarrilament d'un tren de mercaderies aquest divendres en la R8, entre Rubí i Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
"Quants episodis més d'incompetència, de ridícul i de vergonya aliena han de passar perquè la hi cessi", ha resolt.
PRESSUPOSTOS
Sobre l'aprovació de Pressupostos de la Generalitat aquest 2026 ha assegurat que és el Govern el que sap si es podran aprovar abans de l'estiu, però ha apuntat que és "lamentable que el calendari de Pressupostos estigui sotmès al calendari d'un partit polític que no està ni a Catalunya sinó que està a Andalusia".
"El Govern que es va obrir la boca amb la bona gestió està fent aigües per tot arreu, és un Govern que està en fallida", ha afirmat, i ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que rectifiqui i canviï el Govern en profunditat.
HANTAVIRUS
Preguntat per la situació del brot d'hantavirus ha demanat que hi hagi "informació, que hi hagi acompanyament i que hi hagi un respecte per tot el que és la comunitat científica", i ha criticat que el Govern estigui donant, remarca, informació contradictòria.
"Nosaltres no volem tirar d'alarmisme, però també veiem un cop més que s'està pendent del que digui Madrid i no d'abordar i liderar el tema des de Catalunya", ha assenyalat.