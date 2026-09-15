Turull demana autocrítica a Illa i veu una rectificació del Govern en educació

No posa data a la tornada de Puigdemont i creu que és decisió seva liderar l'oposició del Parlament
BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha demanat aquest dimarts al president de la Generalitat, Salvador Illa, "més autocrítica" després de la seva conferència d'equador de la legislatura i veu com una rectificació del Govern que busqui un acord de país en educació.
"Jo vaig veure més una agència de publicitat que un govern", ha expressat Turull en una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press en preguntar-li per la conferència d'Illa, al qui ha retret la seva manca d'ambició i reconeixement actual de la situació de Catalunya.
Ha exemplificat els episodis de "mala gestió" en les crisis de Rodalies, les proves de l'informe PISA o les vagues de docents, entre d'altres.
EDUCACIÓ
Preguntat per l'anunci del president d'arribar al 6% del PIB en educació per pal·liar la crisi, Turull ha expressat que Junts ja va promoure un "gran acord de país" el passat 16 de maig i s'ha mostrat disposat a arribar-hi.
"Suposo que el president Illa automàticament el que reconeixerà és que amb aquests 4.500 milions d'euros per al nou acord de finançament no n'hi ha ni per començar. S'ha de revisar i dir que han arreglat un acord de finançament que no ens dona ni per arreglar el que volem posar en matèria educativa".
IMMIGRACIÓ
Sobre la previsió d'Illa que Catalunya arribi als 9 milions d'habitants el 2050, Turull ha lamentat que sigui "tan bonista en temes d'aquests i tan poc exigent a l'hora que tinguem els nostres recursos perquè aquest sigui un país que tingui qualitat de vida".
Ha manifestat que la població està irritada amb el Govern per aquest motiu i, preguntat per si creu que això fa que més ciutadans mostrin simpatia per Aliança Catalana, ha respost que "totalment".
Ha demanat un gran debat en immigració, que Catalunya gestioni les competències i ha insistit que la comunitat no pot acollir més menors migrants després de la crisi migratòria de Ceuta.
TORNADA DE PUIGDEMONT
Respecte a la possible tornada del líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Espanya aquesta tardor, Turull no ha volgut posar cap data tot i que ha afirmat que serà una "victòria" i una qüestió de justícia i d'aplicació d'una llei, la d'amnistia.
Preguntat per si després de tornar Puigdemont liderarà l'oposició al Parlament, ha apuntat que això és decisió seva, però s'ha mostrat segur que aquest retorn "sacsejarà el tauler polític" i que no interessa perquè hi ha hagut una voluntat d'empetitir la seva figura.
RELACIÓ AMB EL PSOE
Quant a la relació amb el PSOE, Turull ha dit que està "en situació de concurs de creditors" perquè, per Junts, els socialistes han incomplert els acords als quals tots dos partits havien arribat i els ha condicionat a un eventual suport als pressupostos de l'Estat.
"Al que no ens asseurem és per negociar sobre un engany. Per què? Perquè els pressupostos sempre estan carregats de bones intencions, però el debat important no està només en els pressupostos, sinó en la liquidació", ha dit, després d'afirmar que s'acaben executant a Catalunya entre el 20% i el 40%.