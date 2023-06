Turull (Junts) defensa la proposta de front comú d'Aragonès si és "per dir prou a Espanya"

BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha donat suport aquest dimarts a la proposta del president de la Generalitat, Pere Aragonès, de fer un front comú a Catalunya davant un hipotètic govern del PP i Vox després de les eleccions generals del 23 de juliol sempre que sigui "per dir prou a Espanya".

"Si la proposta de rectificació per avançar cap a la independència és sincera, reunim-nos demà mateix per fer un front per dir prou a Espanya", ha destacat en un missatge en el seu compte de Twitter recollit per Europa Press.

Segons Turull, Aragonès està plantejant qüestions que Junts li ha demanat "des de fa temps" i que fins ara, en la seva opinió, no ha atès.

També en una anotació de Twitter, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha defensat que el partit està per avançar cap a la independència.

"President Pere Aragonès, el color del Govern espanyol no modifica la repressió contra Catalunya. El que cal és modificar l'actitud dels partits polítics independentistes i plasmar en accions el que vota la gent", ha afegit.