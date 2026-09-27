Turull (Junts) defensa "parar els peus" a fons voltor sense criminalitzar a petits propietaris

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
Demana estímuls fiscals per a propietaris i inquilins
VITÒRIA, 27 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha defensat que el seu partit és favorable a "parar els peus" als fons voltor, però ha demanat al Govern central que no barregi el decret d'habitatge amb mesures que el que fan és criminalitzar al petit propietari una cosa que, apunta, va passar amb el decret ómnibus amb les pensions.
"El Govern ho sap. Si volen barrejar coses, no tindran el nostre vot. I crec que aquí tots els partits hem de fer un esforç", ha dit en declaracions als mitjans aquest diumenge des de les Campas de Foronda de Vitòria-Gasteiz, on ha participat a l'Alderdi Eguna del PNB.
Turull ha defensat que s'ha de "sortir de la trinxera ideològica" per actuar en benefici de la gent, i ha dit que el Govern espanyol sap que Junts defensa una regulació curta i contundent, que a més de parar als fons voltor estimuli fiscalment a propietaris i inquilins.
"Parar els peus, insisteixo, als fons voltor, perquè tenen la sensibilitat social d'una piconadora i estímuls perquè la gent tingui seguretat jurídica i vegi en allò facilitats per posar els pisos en lloguer. Són mesures, són molt clares, les té el Govern i crec que en això el PSOE està d'acord", ha afegit.
En aquest sentit, ha lamentat que hi ha partits polítics que "prefereixen l'agitació, prefereixen la piulada i els 'likes' per carregar i engrandir el problema".
ALDERDI EGUNA
En referència a la participació de Junts a l'Alderdi Eguna del PNB ha assegurat que volen seguir col·laborant entre les dues formacions en benefici dels ciutadans.
"Estem molt contents de poder col·laborar amb el Partit Nacionalista Basc en tot allò que és moltíssim més el que ens uneix, que el que ens pot separar circumstancialment, la defensa de les nostres nacions, respectant a cadascun els passos que vulgui donar respecte al seu autogovern", ha exposat.