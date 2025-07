Turull, sobre el debat al Congrés: Va ser "molt espanyol i dantesc"

El sorprèn que el PSOE no "respecti" la presumpció d'innocència de Santos Cerdán

BARCELONA, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha qualificat el debat monogràfic sobre la corrupció d'aquest dimecres al Congrés dels Diputats de "molt espanyol i dantesc" i ha reiterat que el suport de Junts a una eventual moció de confiança al president Sánchez depèn del compliment dels acords entre tots dos grups.

"Crec que ahir van ser molts els que en aquest debat es van sentir absolutament forasters. És a dir, a més, un debat d'una 'cutrería', tirant-se la prostitució pel cap i unes coses que dius, però per l'amor de Déu", ha dit en una entrevista d'aquest dijous a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Turull creu que Sánchez va perdre aquest dimecres una gran oportunitat per deixar clar a Junts si creu o no en els acords de Brussel·les als quals van arribar: "El que no hi pot haver és un discurs diferent a Suïssa i un altre discurs a Barcelona", ha dit.

Ha afirmat que els postconvergents no entressin a parlar de terminis i ultimàtums per a la legislatura i ha expressat que el socialista "sap" què els preocupa, que és el reconeixement d'un conflicte polític vigent a Catalunya, textualment.

Preguntat per si donaria suport a una moció de censura promoguda pel PP, ho ha negat.

"PERPLEX" PEL CAS CERDÁN

Sobre l'informe de l'UCO de la Guàrdia Civil que assenyala per presumpta corrupció el fins fa un mes número tres del PSOE, Santos Cerdán, Turull ha manifestat mostrar-se "perplex" amb les informacions i que ell, en les seves paraules, no es va imaginar tot el que ha sortit sobre aquest tema.

S'ha mostrat sorprès que els dirigents socialistes no respectin, segons ell, la presumpció d'innocència de Cerdán: "No l'han donat, han de tenir més informació que la que té la resta del món mundial", ha criticat.

Ha defensat que hi hagi una reunió entre Sánchez i el líder de Junts, Carles Puigdemont, a Bèlgica i ha criticat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, tampoc no s'hagi reunit amb el postconvergent: "No fa res que pugui incomodar mínimament el PSOE. És la seva gran prioritat com a president".