Turull (Junts) culpa Illa de defenar "els que abusen dels catalans" i demana que escolti els ciutadans

Li exigeix que deixi "d'exercir de majordom de La Moncloa"

BARCELONA, 30 març (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha culpat el president de la Generalitat, Salvador Illa, de defensar "els que abusen dels catalans" i li ha demanat que es posi del costat dels ciutadans i que els escolti.

"Tenim un president de la Generalitat, el president Illa, que es posa sempre més al costat dels que generen el problema, dels que abusen dels catalans i les catalanes, amb aquesta falta d'infraestructures, amb aquest patiment cada dia dels catalans", ha lamentat Turull aquest diumenge en una atenció als mitjans en una calçotada a Sant Celoni (Barcelona), en al·lusió a les incidències de Rodalies de Catalunya.

Turull li ha reclamat que escolti els catalans i "no vulgui exercir de majordom de La Moncloa", i també li ha exigit que es posi del costat de Catalunya en matèria fiscal.

"Quan tu el primer que fas a l'hora de solucionar un problema és mirar de no molestar Madrid, difícilment solucionaràs aquest problema perquè formaràs part d'aquest problema", ha afegit Turull.

"ESPOLI FISCAL"

Així mateix, Turull ha lamentat que Illa defensi que s'hagi de girar full però que cada vegada que ho faci, segons ell, li aparegui "una pàgina que diu Rodalies i una pàgina que diu espoli fiscal".

El dirigent juntaire ha instat el cap de l'executiu català a acabar amb "l'espoli fiscal" que cargola, textualment, els catalans amb impostos.

A més, ha reiterat que els de Carles Puigdemont no volen "jugar ni negociar una ficció", per la qual cosa no parlaran de pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2025 si no es compleixen els vigents.