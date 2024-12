Turull (Junts) critica el "trilerisme polític" del PSOE i el paper del PSC en el finançament

Evita valorar el procés d'ERC fins que acabi i parlin amb el nou president

BARCELONA, 1 des. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha criticat aquest diumenge el "trilerisme polític" del PSOE i el paper adoptat pel PSC en el finançament singular per a Catalunya.

"El PSOE ha fet un exercici de trilerisme polític perquè no es pot ser bilateral i multilateral alhora, no es pot ser singular per a un i singular per a tots alhora", ha defensat en una atenció als mitjans des de la 51a Fira Avícola del Prat de Llobregat (Barcelona).

Així mateix, ha carregat contra el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha volgut, segons ell, agradar al PSOE i al president del Govern central, Pedro Sánchez: "Ha protagonitzat un episodi de servilisme a La Moncloa en comptes de defensa dels interessos dels catalans".

CONGRÉS DEL PSOE

Sobre el 41è Congrés Federal dels socialistes per ratificar la seva nova executiva que se celebra aquest cap de setmana a Sevilla, Turull ha retret al PSC el seu paper "discret" i ha assegurat que és molt pitjor del que podien esperar, en les seves paraules.

"Nosaltres negociarem. El que no farem són actes de submissió i de vassallatge com fa el president Illa respecte al PSOE", ha afegit.

CONGRÉS D'ERC

Després de ser preguntat per les eleccions internes d'ERC dutes a terme aquest dissabte per triar nova direcció i president, Turull ha evitat valorar el procés congressual dels republicans fins que acabi i hagin parlat "amb qui surti elegit".

"M'hagués agradat que en els nostres debats intensos interns se'ns hagués respectat i no se'ns hagués enviat mariachis", ha etzibat, en al·lusió al grup de tres músics que es va presentar davant de la seu de Junts el 2022 mentre l'executiva del partit deliberava sobre el seu futur en el Govern.