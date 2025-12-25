Turull (Junts) critica que el Rei apel·li contra extremismes perquè el veu a ell com "el més radical"

LORENA SOPENA-EUROPA PRESS
BARCELONA 25 des. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha criticat aquest dijous que el rei Felip VI apel·lés en el seu tradicional Missatge de Nadal a no alimentar extremismes, radicalismes i populismes, quan assegura que el monarca és "el més extremista i el més radical".
Ho ha dit aquest dijous en el cementiri barceloní de Montjuïc durant l'ofrena anual davant de la tomba de l'ex-president de la Generalitat republicana Francesc Macià, que va morir el dia de Nadal de 1933.
Turull, que ha dit que no va escoltar el discurs del Rei, considera "surrealista que apel·li a acabar amb els extremismes i la crispació quan ha estat el més extremista i el més radical contra la convivència democràtica quan Catalunya ha volgut expressar en les urnes la seva voluntat popular", en referència a l'1-O.
L'ha acusat d'apel·lar al "a por ellos' judicial" després de l'1-O, per la qual cosa ha afegit textualment que Felip VI té credibilitat zero.
INSTITUCIONS AFEBLIDES
Turull ha afegit que Junts se centra a "ser dignes" del llegat de Macià i del gramàtic Pompeu Fabra.
També ha cridat a la unitat d'acció de l'independentisme per "aconseguir el màxim per a Catalunya" en un moment en què, assegura, les institucions espanyoles estan afeblides.
"En un moment en què les institucions espanyoles estan tan afeblides, que el Govern espanyol està tan afeblit, en què organismes com el Poder Judicial estan tan deteriorats des de tots els punts de vista, Junts fem una crida a la unitat d'acció de l'independentisme per aprofitar la feblesa de l'Estat espanyol per aconseguir el màxim per a Catalunya", ha afegit.