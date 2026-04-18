Turull (Junts) critica que la regularització d'immigrants no inclogui el català com a requisit

BARCELONA, 18 abr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat al Govern espanyol d'aprovar amb "mentides" aquesta setmana la regularització d'immigrants, perquè un primer esborrany contemplava el català com a requisit per accedir a la regularització però s'ha eliminat del text definitiu.
Durant la seva intervenció en el Consell Nacional de Junts, ha dit que Espanya és l' "únic" país d'Europa que aplica una mesura d'aquest tipus i ha lamentat que es faci sense consens i a través de decret.
"Per a nosaltres, i ho combatrem amb tots els mitjans, aquells ciutadans que vulguin que aquest sigui el seu país i els seus fills han de conèixer sí o sí el català", ha defensat.
CRÍTIQUES A ILLA
D'altra banda, ha retret al Govern i al president de la Generalitat, Salvador Illa, que estan "renunciant a la centralitat del país", al·legant que s'han negat a rebaixar l'IRPF, no defensen els usuaris de Rodalies i tampoc la immersió lingüística.
També ha criticat que el Govern opti per "mantenir ll'asfíxia fiscal" davant del context internacional, en referència a la negativa a deflactar l'IRPF i a eliminar impostos com el de successions, entre altres.
"Illa ha renunciat a la defensa explícita de tot allò de Catalunya que interessa als catalans, perquè està únicament i exclusivament centrat en la defensa de la supervivència" del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el PSOE, diu.
Ha afegit que Illa no és un "espectador innocent" en una etapa en què Catalunya està patint una reculada per una política de desnacionalització premeditada, segons ell.
RIPOLL: "LA QUE HAURIA CAIGUT"
A més, s'ha referit a l'abstenció dels dos edils del PSC als pressupostos presentats a Ripoll (Girona) per l'alcaldessa i líder d'AC, Sílvia Orriols.
"Us imagineu que hagués passat si això ho hagués fet Junts per Catalunya, la que hauria caigut?", ha preguntat.
POSICIÓ DE JUNTS
En aquest sentit, Turull ha defensat un "canvi de rumb radical" i ha dit que la prioritat de la seva formació és el progrés de Catalunya i ocupar la centralitat política.
Ha dit que sembla estar "de moda incendiar-ho tot i dividir la societat", però creu que aquestes modes són passatgeres, mentre que la reivindicació del catalanisme i l'independentisme és estructural, diu.
"La centralitat d'aquest país no passa ni per aquells que ho volen incendiar tot, des dels extrems, ni per aquells que fan veure que no passa res al país, quan estan passant tantes coses i que són greus, ha sentenciat.