Turull (Junts) critica el "patètic" discurs del Rei del 3 d'octubre del 2017 i demana no oblidar-lo

BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha criticat aquest dimarts el "patètic" discurs del Rei del 3 d'octubre del 2017 i ha assegurat que no l'obliden.

"Sis anys del patètic discurs del Rei on ordenava l''A por ellos judicial', després d'una extraordinària mobilització que va aturar el país. No l'oblidem ni l'oblidarem", ha reclamat en una anotació a X recollida per Europa Press.

Per això, ha demanat persistir, mantenir la determinació i centrar-se en la solució per poder "culminar" el que van decidir l'1-O.