Turull (Junts) critica la "insolvència" de García-Castellón després de la invalidació del cas Tsunami

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha criticat la "insolvència" del jutge Manuel García-Castellón, després que l'Audiència Nacional (AN) ha invalidat totes les seves diligències acordades en la causa de Tsunami Democràtic amb posterioritat al 29 de juliol del 2021, la qual cosa afectaria les imputacions per terrorisme de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i de la secretària general d'ERC, Marta Rovira.

"És el colofó del deliri i la insolvència d'aquest jutge i d'aquesta causa de persecució contra l'independentisme per part de 'La toga nostra'", ha sostingut aquest dilluns en un missatge a X recollit per Europa Press.

Aquesta decisió també afecta l'exposició raonada elevada per l'instructor de l'Audiència Nacional al Tribunal Suprem el novembre del 2023 perquè obrís causa penal per terrorisme contra Puigdemont, perquè estava aforat davant aquest òrgan judicial per la seva condició d'eurodiputat.