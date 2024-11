Turull (Junts) critica que Illa torni "amb les mans buides" de la reunió amb Sánchez

Creu que no han tractat les "necessitats del moment" que té Catalunya

BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha criticat aquest divendres que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hagi tornat "amb les mans buides" de la reunió que ha mantingut amb el president del Govern central, Pedro Sánchez.

Ho ha dit en unes declaracions a la premsa a la seu de Junts a Barcelona, en les quals ha qualificat de decebedors els resultats anunciats perquè considera que es tracta de mesures que ja existien.

"Han anunciat unes comissions que ja existeixen, per tant resultat zero, i després un pla de xoc sobre un tema sobre el qual justament ja havia agafat el compromís, no només del Govern espanyol, sinó del conjunt del Congrés dels Diputats, que és la reforma per lluitar contra la multireincidència", ha lamentat.

Turull ha afirmat que la reunió d'aquest divendres, més que amb el president de la Generalitat, ha estat la reunió amb un delegat del Govern central: "Ha vingut aquí a dir: faig els deures, no pateixis per res, estic fent la feina", ha dit.

NECESSITATS DE CATALUNYA

El dirigent ha assegurat que Illa no ha reivindicat cap de les necessitats que Catalunya té en aquest moment com ho són, a parer seu, l'increment del sostre de despesa, garantir les inversions de les empreses energètiques a Catalunya, les incidències de Renfe, el traspàs de Rodalies, l'espoli fiscal i "com es pot collar menys els catalans amb impostos".

Així mateix, ha reivindicat que el seu partit ha adquirit més compromisos per part del Govern central que Illa: "Junts per Catalunya en aquests mesos està arrencant més del govern de l'Estat que el president Illa, que destaca pel seu silenci", ha afirmat.

ALDAMA

Sobre la possibilitat de donar suport a una hipotètica moció de censura a Sánchez amb el PP i Vox després de les declaracions del suposat comissionista del cas Koldo, Víctor de Aldama, Turull ha traslladat que el seu partit ja va dir que era "una fantasia" i que ho continua sent.

A més, ha considerat que no estan en posició de retirar el suport a Sánchez o no fer-ho perquè prenen les decisions "votació a votació" en funció de si és beneficiós per als catalans perquè "només estan casats amb els seus compromisos amb els ciutadans de Catalunya".