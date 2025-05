Turull (Junts) critica que Illa actuï amb "la lògica de no molestar" a Pedro Sánchez

LLEIDA 17 maig (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha criticat el silenci del president del Govern de la Generalitat, Salvador Illa, en qüestions clau per a Catalunya: "Sempre actua amb la lògica de no molestar Pedro Sánchez".

Ho ha dit en declaracions als mitjans després d'un acte del partit a Isona i Conca Dellà (Lleida) aquest dissabte per valorar el primer any des de les eleccions catalanes al Parlament i el paper del Govern d'Illa: "Lluny de dir que és el Govern de tots, ha acabat sent el Govern d'absolutament ningú, perquè la seva gran prioritat és no molestar Pedro Sánchez i el PSOE".

Turull ha criticat que Illa, en les seves paraules, no defensa a la gent que es queda atrapada a Rodalies i ha dit que calla quan els diputats de Junts a Madrid defensen tenir més eines de decisió per a Catalunya, o quan l'Estat anuncia que baixen en picat les inversions a Catalunya: "Ell calla i mai no diu res".

A més, ha afirmat que el finançament de Catalunya s'ha de negociar de forma bilateral amb l'Estat i ha lamentat que Illa i el conseller de Presidència, Albert Dalmau, no aclareixin "a quin costat de la taula seuran" i si defensaran els interessos de Catalunya o del PSOE.

A l'acte també han participat la portaveu del grup parlamentari, Mònica Sales; la diputada i alcaldessa d'Isona i Conca Dellà, Jeannine Abella, i el president de Junts a la vegueria de l'Alt Pirineu, Ricard Pérez.