Turull critica que el Govern "se n'ha anat de vacances" sense tancar el conflicte docent

Afirma que Illa hauria d'haver destituït Niubó: "Aquí el que hi ha és un problema d'incompetència"
BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha criticat que el curs escolar hagi començat amb una vaga educativa, davant la manca d'avenços en la negociació entre el Govern i els sindicats docents: "Tothom sabia que avui començava el curs escolar, però el Govern se n'ha anat de vacances".
En una entrevista aquest dimarts a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha recordat que ja existia la previsió de vaga, però que el Govern no ha negociat durant el mes de juliol: "El Govern el que va fer al juliol és una puntada cap endavant, i ha anat anunciant acords històrics que no ha seguit absolutament ningú".
Turull ha defensat que en l'àmbit educatiu hi ha problemes estructurals a abordar, i que per això defensen un "gran acord de país" davant l'augment de necessitats, l'alta pressió que pateixen els docents i la caiguda dels resultats.
Ha dit que el seu objectiu amb aquest acord no és tan sols debatre, sinó abordar amb el conjunt de la comunitat educativa i amb les institucions mesures com la reducció de ràtios, l'empoderament dels docents, els recursos per a educació, entre altres temes.
PROVES PISA
Sobre les proves Pisa, els resultats de les quals a Catalunya parteixen d'una mostra errònia, ha dit que aquest episodi ha fet passar a Catalunya "vergonya com a país", i ha acusat el Govern d'intentar amagar la informació.
Ha afegit que la consellera, Esther Niubó, hauria d'haver dimitit, i que si no ho feia per iniciativa pròpia, el president, Salvador Illa, l'hauria d'haver destituït: "Aquí el que hi ha és un problema d'incompetència".