Turull (Junts) critica que Feijóo els demani impulsar una moció de censura: "Ha de ser molt de la broma"

BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha criticat que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, els demani impulsar una moció de censura contra el govern de Pedro Sánchez: "Ha de ser molt de la broma aquest senyor".

"Vol el nostre suport per anar encara més en contra de la llengua catalana com han reconegut que han fet aquests dies? Això és no tocar ni quarts ni hores", ha assegurat aquest dijous en una anotació a X recollida per Europa Press.

El líder del PP ha anunciat la convocatòria d'una manifestació a Madrid el 8 de juny en contra de la "corrupció" que, a parer seu, envolta el cap de l'executiu, Pedro Sánchez.