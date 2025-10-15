Turull (Junts) critica els "escamots amb toga que volen reprimir" el que es va votar l'1-O

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha criticat aquest dimecres els "escamots amb toga que volen reprimir" el que els catalans van votar l'1-O del 2017 després de l'ofrena del seu partit a la tomba de l'expresident de la Generalitat Lluís Companys al cementiri de Montjuïc, en el 85è aniversari del seu afusellament.
"La repressió no ha acabat, continua. Ara no són escamots d'afusellament, ara són escamots amb toga que volen reprimir i anul·lar el que va decidir el poble de Catalunya l'1-O", ha manifestat en unes declaracions als mitjans, en què també ha lamentat que hi hagi jutges que no apliquin la llei d'amnistia.
A més a més, ha reivindicat que Junts homenatja Companys cada vegada que defensen el català, que no es retallen competències, decisions per avançar cap a la independència o cada vegada que lluiten "perquè les institucions catalanes no estiguin governades per governs que volen minoritzar-les o espanyolitzar-les".