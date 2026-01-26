Turull (Junts) critica Dalmau per Rodalies i lamenta el "maltractament" a la ciutadania

BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha criticat aquest dilluns el conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau --que ha assumit les funcions del president Salvador Illa arran de la seva hospitalització-- per la situació a Rodalies i ha lamentat el "maltractament" a la ciutadania.
Turull ha retret al socialista que diumenge digués que el servei de Rodalies es restabliria aquest dilluns després d'haver-se tallat dues vegades a primera hora per unes incidències al centre de control d'Adif de l'estació de França (Barcelona), ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press.
"Ni la gent mereix aquest maltractament per tanta incompetència de gestió i d'informació, ni Catalunya passar tanta vergonya. Si us veieu superats per tanta dependència i incompetència plegueu pel bé de tothom", ha escrit.