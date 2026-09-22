Turull creu que la resolució del TC desautoritza els jutges que fan "activisme"

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha considerat aquest dimarts que la decisió del Tribunal Constitucional (TC) suposa una desautorització absoluta "a tots els jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei d'amnistia".
Ho ha manifestat en una roda de premsa després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi encaminat l'aval a amnistiar la malversació del procés en acceptar el magistrat ponent del primer recurs d'empara, José María Macías, que defensa el rebuig del Tribunal Suprem a perdonar aquell delicte, redactar una decisió amb el sentit de la majoria, favorable a aplicar-la.
A més de lamentar que la resolució del TC arriba tard, ha assegurat que fins que l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig no puguin tornar i passejar pels carrers de Catalunya no es podrà dir que s'ha aplicat del tot l'amnistia.