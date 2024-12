Turull (Junts) creu que queden "serrells importants" per tancar un pacte amb el PSOE en immigració

Avisa que la roda de premsa de dilluns de Puigdemont serà "important"

TARRAGONA, 7 des. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha defensat aquest dissabte que encara hi ha "serrells importants" per tancar un acord amb el PSOE sobre el traspàs de competències d'immigració a la Generalitat de Catalunya.

"Ens fixem en el contingut de l'acord, i encara hi ha serrells importants per acabar d'acordar", ha afirmat en unes declaracions als mitjans des de la Fira de Mostres d'Amposta (Tarragona).

Preguntat per si aspiren a arribar a una entesa abans d'aquest dilluns vinent, Turull ha opinat que "no és una qüestió de terminis", sinó d'arribar a un bon acord i del seu contingut.

"Si l'acord que proposen o la proposta que fem permet aquesta gestió integral, tancarem un acord; encara no estem en aquest punt", ha afegit.

ILLA NO ESTÀ PRESENT

Així mateix, ha retret que el president de la Generalitat, Salvador Illa, no està present en el debat sobre aquest traspàs de competències.

"On és el president Illa en aquest debat? No hi és. A quina part està: a la part d'intentar traspassar el mínim possible, o a la part de traspassar tot el possible per servir més i millor els ciutadans?", ha qüestionat Turull.

BALANÇ DE JUNTS

L'executiva de Junts es reunirà aquest dilluns a Brussel·les per fer balanç de l'acord de Brussel·les i el seu líder, Carles Puigdemont, oferirà després una roda de premsa, sobre la qual Turull ha explicat que l'expresident farà una valoració i "una proposta".

Ha assegurat que es tracta de ser, textualment, coherents, i que no serà "una roda de premsa qualsevol, serà una roda de premsa important".