Turull (Junts) creu que les polítiques d'Illa converteixen Catalunya en un "infern fiscal"

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha criticat que les polítiques que està implementant el president de la Generalitat, Salvador Illa, han convertit a Catalunya "en un infern fiscal que està empobrint les classes mitjanes".
Ho ha dit aquest dimarts a Manresa (Barcelona) en el marc del cicle de conferències 'Junts s'explica', que té com a objectiu apropar al conjunt de la societat "el model de país" que defensa el partit, segons ha informat en un comunicat.
"Ja n'hi ha prou amb aguantar una pressió fiscal injusta i asfixiant per compensar l'espoli fiscal", ha dit Turull en un acte en el qual també ha intervingut el portaveu de Junts a Manresa, Ramon Bacardit, i la presidenta comarcal, Eulàlia Sardà.
Davant d'aquest escenari, el partit liderat per Carles Puigdemont proposa la deflactación de l'IRPF, eliminar l'impost de successions i rebaixar l'impost de transmissions patrimonials i el de societats per a petites i mitges empreses.
INDEPENDENTISME
Turull ha assegurat que l'actuació de Junts es basarà en tres grans eixos: llengua i cultura, defensa de les classes mitjanes i protecció dels joves.
"Farem que es percebi l'independentisme com a útil i com la gran alternativa a la falta de lideratge i ambició pròpia del govern català d'ara", ha defensat.